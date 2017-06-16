Нарисовать баннер для adwords

БаннерыЗакрыт12 заявок184 просмотра
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Нужно нарисовать статичные баннеры для эдвордс.

1. Изображение: соотношение сторон: 1.91:1 (горизонтальная ориентация). Размер: 1200×628. Размер файла: максимум 1 МБ.

2. Изображение: соотношение сторон: 1:1 (квадрат). Размер: 1200×1200 Размер файла: максимум 1 МБ. Это не логотип! Это картинка в тему первой картинки, но квадратная.

3. Логотип: соотношение сторон: 1:1 (квадрат). Размер: 1200×1200 (рекомендуемые)

7 лет назад
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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