Создать баннер в HTML5 (только для ОПЫТНЫХ)

Требуется создать баннер для контекстной рекламы Google.Adwords.

Формат – HTML5

Размер – 240х400 px

Информация – support.google.com/adword...

Концепция - https://yadi.sk/d/tdHw4T9y3KAWwf. Если нужно сократить весь, то можно объединить разноцветные слайды в коллаж.

Исходники изображений будут предоставлены.

Это пробный вариант. Если всё будет нормально – исполнитель будет делать все последующие форматы.

Это проект только для опытных дизайнеров. Я не выбираю минимальную цену. Новичкам просьба не отмечаться.

Если вдруг так получается, что Вы можете сделать крутой дизайн, но не можете санимировать, то пишите также. Есть аниматор.