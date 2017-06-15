Создать баннер в HTML5 (только для ОПЫТНЫХ)

Здравствуйте! Требуется 4 баннера одного стиля для хостинг компании, но разных размеров. Пишите обговорим детали. Возможен гарант за мой счет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать баннер для контекстной рекламы Google.Adwords.
Формат – HTML5
Размер – 240х400 px
Информация – support.google.com/adword...
Концепция - https://yadi.sk/d/tdHw4T9y3KAWwf. Если нужно сократить весь, то можно объединить разноцветные слайды в коллаж.
Исходники изображений будут предоставлены.
Это пробный вариант. Если всё будет нормально – исполнитель будет делать все последующие форматы.
Это проект только для опытных дизайнеров. Я не выбираю минимальную цену. Новичкам просьба не отмечаться.
Если вдруг так получается, что Вы можете сделать крутой дизайн, но не можете санимировать, то пишите также. Есть аниматор.
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