Нужно нарисовать статичные баннеры для эдвордс. 1. Изображение: соотношение сторон: 1.91:1 (горизонтальная ориентация). Размер: 1200×628. Размер файла: максимум 1 МБ. 2. Изображение: соотношение сторон: 1:1 (квадрат). Размер: 1200×1200 Размер файла: максимум 1 МБ. Это не логотип! Это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.Нам нужен баннер для сайта http://c-s.net.ua
На нем размещен наш баннер синего цвета.Вместо него мы хотим поставить новый,для мониторинга кс 1.6.На этой же странице,есть маленькие баннеры наших конкурентов для примера.Желательно солидный баннер с анимацией,а не тот что у нас сейчас.Нужен будет для разных сайтов.Соответственно разных размеров.По мере поступления будем доплачивать за изменения параметров баннера.На данный момент требуется баннер 200х500.Наш сайт csadmin.ru.
Сможете нам помочь решить эту задачу?
- Похожие заказы
- Баннеры12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать баннер для контекстной рекламы Google.Adwords. Формат – HTML5 Размер – 240х400 px Информация – [url=https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=ru]support.google.com/adword...[/url] Концепция - https://yadi.sk/d/tdHw4T9y3KAWwf. Если нужно сократить весь, то можно объединить разноцветные слайды в коллаж. Исходники изображений будут предоставлены. Это пробный вариант. Если всё будет нормально ...Баннеры6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется 4 баннера одного стиля для хостинг компании, но разных размеров. Пишите обговорим детали. Возможен гарант за мой счет.Баннеры24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Систематически нужен дизайнер, кто будет рисовать не сложные баннеры для сайта. Сейчас стоит задача нарисовать два баннера и карту проезда к офису компании на А4, сама карта уже есть нужно оформить красиво. Примерные расценки 300 - ...Баннеры17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать баннеры для графического формата рекламы на Яндекс Директ. Прикладываю образец – реклама QL. Есть желаемое фото и логотип. Размеры нужны следующие: 300*250, 240*400, 300*500, 728*90.Завершен7 лет назад
Создать шаблон HTML баннера (по техническим требованиям https://target.my.com/adv/help/adverts/html5#requirements) с обратным отчетом и возможностью простому обывателю менять текст, шрифт, картинки и т.п. в шаблоне. Объяснить как производить замену креатива в шаблоне и преобразовывать на выходе в один файл ...Завершен6 лет назад
Нужен баннер для сайта hosting.tel.ru.ru, страница http://hosting.tel.ru/dedicated-server (баннер в стиле сайта, сверху заголовок «Сервера в наличии», в тексте «сервера в Москве с моментальным подключением», в целом баннер должен быть современным, но в то же время ...Баннеры16 заявокЗакрыт6 лет назад
Набор баннеров с ресайзамиЗавершен7 лет назад
Требуется создание 2-х рекламных баннеров размером 1080*607. Под два разных торговых предложения.Баннеры27 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 3 слайда с фото товаров в стилистике, как сейчас. 1 Apple iPhone 2 Apple Watch 3 Apple iPad Стилистика с сайта http://esmart.store/ примеры понравившихся баннеров: http://apple-sale.ru/ разрешение: 1630×360 Предоплата 30% Срок 1-2 дня начиная с завтрашнегоЗавершен6 лет назад