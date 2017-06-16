Добрый день.Нам нужен баннер для сайта http://c-s.net.ua

На нем размещен наш баннер синего цвета.Вместо него мы хотим поставить новый,для мониторинга кс 1.6.На этой же странице,есть маленькие баннеры наших конкурентов для примера.Желательно солидный баннер с анимацией,а не тот что у нас сейчас.Нужен будет для разных сайтов.Соответственно разных размеров.По мере поступления будем доплачивать за изменения параметров баннера.На данный момент требуется баннер 200х500.Наш сайт csadmin.ru.

Сможете нам помочь решить эту задачу?