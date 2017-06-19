Два баннера и логотип свадебной тематики

Здравствуйте.

Необходимо разработать и нарисовать два баннера и логотип для сайта свадебных декораций. Примеры самих декораций можно взять отсюда:

peno-dekor.ru

Логотип:

Размер: 250х200 пикселей.

Схема указана в приложении (внутри - это обручальные кольца :-) ) "Подкову" рисовать не принципиально, слова нужно как-то украсить, чтобы была очевидна свадебная тематика.

Обручальные кольца желательно скинуть еще и отдельно.

Баннер 1:

Размер: 870х320

Содержание: Ширмы, арки, столики, тумбы, слова, сердечки и прочие аксессуары свадебных декораций (выбирайте сами, что из этого использовать). Это должно быть гармонично расположено на фоне природы (предпочтительно) либо в помещении.

Слоган: "свадебные украшения на любой вкус и достаток"

Баннер 2:

Размер: 220х400

Содержание: Молодожены, стоящие в арке, держащие что-то из декораций

Слоган: Дарим целых два подарка

В заявке, указывайте цену, сроки выполнения и ссылку на портфолио.

Дополнение:

Баннеры нужны статичные, ограничений по весу (размеру файлов) нет.

Заявки без указания цены и сроков удаляю.