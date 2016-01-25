chickriyoleg

Олег Чикрий chickriyoleg

 
43 годаРоссия/Бийск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Два баннера и логотип свадебной тематики

    Здравствуйте. Необходимо разработать и нарисовать два баннера и логотип для сайта свадебных декораций. Примеры самих декораций можно взять отсюда: peno-dekor.ru Логотип: Размер: 250х200 пикселей. Схема указана в приложении (внутри - это обручальные кольца :-) ) "Подкову" рисовать не принципиально, слова ...

    Логотип для сайта
    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовка статьи к публикации

    Здравствуйте, друзья. Интересует вот такая творческая работа: Имеется текст статьи, написанной копирайтером. Ваша задача - подготовить эту статью к публикации, а именно: а) подобрать картинки (7-10шт), привести к необходимой ширине и размеру; б) сделать миниатюру статьи (наложить слой в фотошопе) в) ...

    Photoshop
    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер, дружащий с тематикой семья/дети

    Приветствую. Ищется копирайтер для написания статей на блог. Понимается хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер. А еще пунктуальный. Это важно.  Тематика - семья, дети, материнство. Лучше если у Вас уже есть дети и/или Вы их очень любите. Тогда ...

    Написание статей
    Копирайтинг69 заявок
    Закрыт
    8 лет назад