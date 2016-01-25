chickriyoleg

Приветствую. Ищется копирайтер для написания статей на блог. Понимается хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер. А еще пунктуальный. Это важно. Тематика - семья, дети, материнство. Лучше если у Вас уже есть дети и/или Вы их очень любите. Тогда ...