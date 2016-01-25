chickriyoleg

Здравствуйте. Необходимо разработать и нарисовать два баннера и логотип для сайта свадебных декораций. Примеры самих декораций можно взять отсюда: peno-dekor.ru Логотип: Размер: 250х200 пикселей. Схема указана в приложении (внутри - это обручальные кольца :-) ) "Подкову" рисовать не принципиально, слова ...
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- Баннеры30 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, друзья. Интересует вот такая творческая работа: Имеется текст статьи, написанной копирайтером. Ваша задача - подготовить эту статью к публикации, а именно: а) подобрать картинки (7-10шт), привести к необходимой ширине и размеру; б) сделать миниатюру статьи (наложить слой в фотошопе) в) ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Ищется копирайтер для написания статей на блог. Понимается хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер. А еще пунктуальный. Это важно. Тематика - семья, дети, материнство. Лучше если у Вас уже есть дети и/или Вы их очень любите. Тогда ...Копирайтинг69 заявокЗакрыт8 лет назад