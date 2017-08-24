Баннеры в HTML5

БаннерыЗавершен2 заявки176 просмотров
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1)Нужен большой HTML5 баннер растяжка для главной страницы (на русском и англ языке) и баннер для письма (на русском и англ языке).  Срок 3-4 дня.

2)Нужны 7 баннеров разных размеров (на русском и англ языке) HTML5 для google kmc согласно рекомендациям google:  https://support.google.com/adwords/answer/1722096#HTML5  Срок 2-3 дня. 

Сценарий для всех баннеров одинаковый. 

Сценарий баннера и подробности при личном общении.  

HTML
7 лет назад
xbsmedia
Иван 
40 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$160
3 дня
Быстро и качественно.
Все хорошо. Рекомендую.
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