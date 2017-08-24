Баннеры в HTML5

1)Нужен большой HTML5 баннер растяжка для главной страницы (на русском и англ языке) и баннер для письма (на русском и англ языке). Срок 3-4 дня.

2)Нужны 7 баннеров разных размеров (на русском и англ языке) HTML5 для google kmc согласно рекомендациям google: https://support.google.com/adwords/answer/1722096#HTML5 Срок 2-3 дня.

Сценарий для всех баннеров одинаковый.

Сценарий баннера и подробности при личном общении.