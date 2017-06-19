Нарисовать обложки для ФБ, Ютуб

Добрый день! Требуется создать внешний баннер для фирмы. Исполнитель будет выбираться по цене и портфолио. При удачном сотрудничестве будут еще 3 заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать макеты обложек для соцсетей. Нужно сделать красиво, стильно и приятно глазу.
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