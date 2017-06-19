3 баннера по аналогии

Баннер на улицу р-р: ширина 2,90 м х высота 2,80 м штендер: в 1,26 м х ш 0,80 м тематика: Ремонт смартфонов, планшетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 3 баннера для сайта http://bakhm231.beget.tech/ . По аналогии с тем баннером, что есть на слайдере.
Ссылка на ТЗ по баннерам и исходники фотографий продуктов - https://yadi.sk/d/XiE12Rwk3KKZrL . В ТЗ первая страница вас не касается, это больше правки по дизайну.
Для заднего фона у вас должна быть лицензия на фотосток.
Бюджет 1500 рублей на 3 баннера.
Оставляйте скайп и укажите сроки. Баннеры нужно согласовывать с заказчиком, это может занять время.
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