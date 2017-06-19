3 баннера по аналогии

Нужно 3 баннера для сайта http://bakhm231.beget.tech/ . По аналогии с тем баннером, что есть на слайдере.

Ссылка на ТЗ по баннерам и исходники фотографий продуктов - https://yadi.sk/d/XiE12Rwk3KKZrL . В ТЗ первая страница вас не касается, это больше правки по дизайну.

Для заднего фона у вас должна быть лицензия на фотосток.

Бюджет 1500 рублей на 3 баннера.

Оставляйте скайп и укажите сроки. Баннеры нужно согласовывать с заказчиком, это может занять время.