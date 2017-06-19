Создать 5 банеров под MyTarget

Необходимо создать 5 разных баннеров размером 1080х607.

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Информация на банере:

Репетиторы по английскому языку

Дистанционно или на дому (или "По скайпу или на дому")

От 150 руб./час

Кнопка внизу справа "Выбрать репетитора"

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На баннерах не должно быть фото людей, можно использовать только рисованных или не использовать

Исходник .psd файл необходимо будет предоставить и названия шрифтов в шаблоне. Текста должны быть редактируемы.