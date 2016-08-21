Необходимо создать 5 разных баннеров размером 1080х607. ************************************************************************* Информация на банере: Репетиторы по английскому языку Дистанционно или на дому (или "По скайпу или на дому") От 150 руб./час Кнопка ...
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- Баннеры1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать 2 банера для мотивирования установки браузера Амиго (https://amigo.mail.ru/) Основной упор в банерах должен быть на развлечения, общение, бесплатную музыку и скорость браузера (он довольно шустрый - скоростной браузер)Баннеры19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать баннеры размером 1080х607. Информация на банере - акция от Нивея (http://www.nivea.ru/Experience/ext/ru-RU/Lips2016) Розыгрыш двух билетов на фестиваль в Москве (http://picnic.afisha.ru/). Другие подарки: Приз первой категории ...Баннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу, всё супер. Задание чёткое, правки минимальны, оплата своевременна.