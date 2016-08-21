best-i21

Ирина best-i21

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать 5 банеров под MyTarget

    Необходимо создать 5 разных баннеров размером 1080х607. ************************************************************************* Информация на банере: Репетиторы по английскому языку Дистанционно или на дому (или "По скайпу или на дому") От 150 руб./час Кнопка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо создать 2 баннера размером 1080х607

    Нужно нарисовать 2 банера для мотивирования установки браузера Амиго (https://amigo.mail.ru/) Основной упор в банерах должен быть на развлечения, общение, бесплатную музыку и скорость браузера (он довольно шустрый - скоростной браузер)

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать дизайн баннера + 10 редизайнов

    Необходимо создать баннеры размером 1080х607. Информация на банере - акция от Нивея (http://www.nivea.ru/Experience/ext/ru-RU/Lips2016) Розыгрыш двух билетов на фестиваль в Москве (http://picnic.afisha.ru/). Другие подарки: Приз первой категории ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Создать 5 банеров под MyTarget
Спасибо за работу, всё супер. Задание чёткое, правки минимальны, оплата своевременна.