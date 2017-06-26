Требуются баннеры на главную страницу магазина

Необходимо создать 5 разных баннеров размером 1080х607. ************************************************************************* Информация на банере: Репетиторы по английскому языку Дистанционно или на дому (или "По скайпу или на дому") От 150 руб./час Кнопка внизу справа "Выбрать репетитора" ************************************************************************* На баннерах не должно быть фото людей, можно использовать ...