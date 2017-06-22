Создать баннер для рекламы вк

[s]1) Необходимо сделать "исходник" логотипа в векторе из имеющегося jpg[/s] сделал сам в фотошопе (надо было просто заменить белый фон на прозрачный и сохранить в psd 2) Сделать 5 простых баннеров в одной цветовой гамме и ...
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Добрый день. Требуется создать баннер с призывом вступить в группу ВК. Группа посвящена Паттайе. Всю креативность и дизайн берете на себя. Ценник не ломим, берем по минималке. Баннер должен призывать любителей Паттайи, вступить в нашу группу: https://vk.com/russianpattaya
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