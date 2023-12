Сделать иллюстрацию-фильтр для Snapchat

Требуется помощь в создании фильтра для снапчата с использованием графических элементов, как в приложении, и красно-оранжево цветовой гамме. Также надо уместить 2 логотипа из приложения c надписью Brought to you by . Желательно графические элементы (возможно, полупрозрачные) разместить по периметру фильтра, как рамку, логотипы - по краю, чтобы они были заметны, но не бросались в глаза.

Технические требования к фильтру следующие:

1080px ширина 1920px высота.

Размер не превышает 300KB в формате.PNG с прозрачным фоном.

В приложении шаблон для фильтра, примеры можно посмотреть здесь:  https://geofilters.snapchat.com/org/guest/purchase/upload-asset