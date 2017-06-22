Нарисовать Креативы для Яндекс.Директ (РСЯ)

Требуется нарисовать 11 продающих креативов для Яндекс.Директ (РСЯ)

Требования к креативам:Креативы, должны соответствовать следующим техническим требованиям:максимальный объем файла — 120 КБ;формат файла — JPG, PNG или GIF;размер в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250.В конструкторе креативы автоматически создаются в соответствии с техническими требованиями.Требования к креативам отличаются от требований к изображениям. В частности, вы можете использовать свой логотип и контактную информацию. В креативе должна присутствовать вся информация, необходимая согласно требованиям законодательства и правилам Яндекса, в том числе предупреждения и возрастные ограничения.

Вся информация есть на нашем сайте http://beggi.ru/chokchok-lp2/