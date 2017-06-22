Партнеры мотошколы SafeRiding.

БаннерыЗавершен8 заявок142 просмотра
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Доброе утро нужно сделать баннеры в 2-х размерах. На тему "Мы стали партнерами мотошколы SafeRiding. У нас (в нашем магазине в г. Киев) можно получить скидку на обучение"  Это общая информация, которую нужно перефразировать, чтоб было красиво. 

Баннеры будут размещены на сайте http://motostyle.ua

700х220

900х256

6 лет назад
Motostyle
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SilverMax
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$12
1 день
Максим знает свое дело. Все сделано качественно, с первого раза и ни одной доработки. Как всегда на высоте.
Все супер, как всегда, спасибо за роботу!)
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