Требуется помощь в создании фильтра для снапчата с использованием графических элементов, как в приложении, и красно-оранжево цветовой гамме. Также надо уместить 2 логотипа из приложения c надписью Brought to you by . Желательно графические элементы (возможно, полупрозрачные) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн банеров и листовок. ТЗ отправил вк.
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