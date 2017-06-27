Сделать логотип из jpg в вектор + несколько простых баннеров

1) Необходимо сделать "исходник" логотипа в векторе из имеющегося jpg сделал сам в фотошопе (надо было просто заменить белый фон на прозрачный и сохранить в psd

2) Сделать 5 простых баннеров в одной цветовой гамме и стиле - https://yadi.sk/i/n2WZ5Wol3KRjP6 (это уже один готовый банер без текста)

Сроки и цены указывайте в заявке