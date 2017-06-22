Нужно нарисовать 2-3 баннера для КМС Google Adwords

Доброе утро нужно сделать баннеры в 2-х размерах. На тему "Мы стали партнерами мотошколы SafeRiding. У нас (в нашем магазине в г. Киев) можно получить скидку на обучение" Это общая информация, которую нужно перефразировать, чтоб было ...