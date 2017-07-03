Нарисовать 4 баннера на сайт по продаже запчастей

[u]Подарки к роликам Tempish![/u](тоже на баннере как тема баннера) [u]К роликам Tempish в подарок защита, колеса и скидка на покупку шлема Tempish[/u] 935х335 800х260
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 4 баннера на сайт тонус авто. http://tonusauto.ru - старая версия сайта, новый сайт прикрепила скриншотами, для того чтобы посмотреть общий стиль сайта, для пользователей он пока закрыт. Тз тоже прикрепила.
Пишите свою цену и сроки, также пишите сколько правок вы делаете бесплатно потом, так как они могут потребоваться.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Необходимо разработать изображение баннер для рекламного поста, который набирает на бесплатный вебинар по 3ds Max во вконтакте. (т.е тематика урока 3д моделирование) Требования: 1. Изображение должно быть по размеру 1200х1000 пикселей. Вот пример того, как будет выглядеть рекламный ...Баннеры12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется создать баннер с призывом вступить в группу ВК. Группа посвящена Паттайе. Всю креативность и дизайн берете на себя. Ценник не ломим, берем по минималке. Баннер должен призывать любителей Паттайи, вступить в нашу ...Баннеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад
[s]1) Необходимо сделать "исходник" логотипа в векторе из имеющегося jpg[/s] сделал сам в фотошопе (надо было просто заменить белый фон на прозрачный и сохранить в psd 2) Сделать 5 простых баннеров в одной цветовой гамме и ...Завершен6 лет назад
https://tuningua.com.ua/p552327466-spojler-reno-trafik.html для этого товараБаннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать 3 баннер для игрового сайта . Баннер 728х90 Баннер 468x60 Баннер 200x300 Все графику брать с сайта .Закрыт6 лет назад
Требуется нарисовать 11 продающих креативов для Яндекс.Директ (РСЯ) Требования к креативам:Креативы, должны соответствовать следующим техническим требованиям:максимальный объем файла — 120 КБ;формат файла — JPG, PNG или GIF;размер в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, ...Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброе утро нужно сделать баннеры в 2-х размерах. На тему "Мы стали партнерами мотошколы SafeRiding. У нас (в нашем магазине в г. Киев) можно получить скидку на обучение" Это общая информация, которую нужно перефразировать, чтоб было ...Завершен6 лет назад
- $16
Дизайн банеров и листовок. ТЗ отправил вк.Завершен6 лет назад
- $10
Требуется помощь в создании фильтра для снапчата с использованием графических элементов, как в приложении, и красно-оранжево цветовой гамме. Также надо уместить 2 логотипа из приложения c надписью Brought to you by . Желательно графические элементы (возможно, полупрозрачные) ...Баннеры4 заявкиЗакрыт6 лет назад