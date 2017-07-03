Нарисовать 4 баннера на сайт по продаже запчастей

Необходимо нарисовать 4 баннера на сайт тонус авто. http://tonusauto.ru - старая версия сайта, новый сайт прикрепила скриншотами, для того чтобы посмотреть общий стиль сайта, для пользователей он пока закрыт. Тз тоже прикрепила.

Пишите свою цену и сроки, также пишите сколько правок вы делаете бесплатно потом, так как они могут потребоваться.