Ресайзы баннера для РСЯ и КМС

БаннерыЗавершен9 заявок249 просмотров
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Есть баннер 240х400 (в psd)

Необходимо сделать его ресайзы на следующие форматы:

десктоп: 728х90, 300х250, 336х280, 240х400, 300х600, 300х500, 970х250, 250x250, 580x400, 250x360, 120x600, 160x600, 930x180, 970x90, 980x120, 468x60

мобайл: 640х100, 640x200, 640x960, 960х640, 600x100

Вес - до 120кб, формат - jpg/png

6 лет назад
Grovana
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
$45
2 дня
Работа несколько затянулась, тем не менее, Виталий был постоянно на связи и сделал все на высоком уровне. Однозначно рекомендую для сотрудничества как ответственного и квалифицированного специалиста.
Сотрудничество с Кириллом оставило лишь позитивные впечатления, с удовольствием поработал бы еще. Рекомендую!
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