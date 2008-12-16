Grovana

Кирилл Мельниковский Grovana

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ресайзы баннера для РСЯ и КМС

    Есть баннер 240х400 (в psd) Необходимо сделать его ресайзы на следующие форматы: десктоп: 728х90, 300х250, 336х280, 240х400, 300х600, 300х500, 970х250, 250x250, 580x400, 250x360, 120x600, 160x600, 930x180, 970x90, 980x120, 468x60 мобайл: 640х100, 640x200, 640x960, 960х640, 600x100 Вес - до 120кб, формат ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 5 текстов на тему транспортных услуг

    $15

    Необходимо написать 5 текстов по 1300-1500 знаков. Качество не играет решающей роли. Тематика - таможенные услуги, перевозка грузов. Ключи для текстов дам отдельно. Бюджет 400-500 рублей. Задача срочная.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Два текста по 1-1,2 тыс знаков

    $7

    Тематика сайта - психология, тексты должны быть в общей концепции сайта 1-й текст: тематика - использование офисной техники в обучении ключ для статьи - "принтеры xerox" 2-й текст: тематика - покупаем технику для учебы/работы/психологического комфорта. ключ для статьи - "компьютерный магазин" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры gif

    $50

    Для медийной рекламной кампании производителя зоотоваров требуется создать баннеры. 3 баннера 900x90 3 баннера 240x400 1 баннер 230х60 Формат - gif Баннеры нужно придумать (есть только общая концепция) и нарисовать. Требуется максимальная оперативность - максимум 1 день. Сроки и цены ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание баннеров

    $100

    Для медийной рекламной кампании производителя зоотоваров требуется создать баннеры. 3 баннера 100%x90 3 баннера 240x400 1 баннер 230х60 жду ссылки на портфолио и сроки выполнения заказа

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор и структурирование информации

    $500

    Для каталога на свадебном портале требуется сбор информации о компаниях, работающих в свадебном бизнесе. Представление информации по форме: 1. Название 2. Основные направления деятельности 3. Краткое описание компании (до 200 знаков) 4. Подробное описание компании, информация о товарах и ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание флеш-баннера

    $20

    Нужен баннер 240х400. примерно 6-7 кадров. требования к баннеру в личку. баннер должен быть готов в понедельник 15 декабря

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Ресайзы баннера для РСЯ и КМС
Сотрудничество с Кириллом оставило лишь позитивные впечатления, с удовольствием поработал бы еще. Рекомендую!
Работа несколько затянулась, тем не менее, Виталий был постоянно на связи и сделал все на высоком уровне. Однозначно рекомендую для сотрудничества как ответственного и квалифицированного специалиста.
Ответный отзыв
Malikova
Юлия 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Два текста по 1-1,2 тыс знаков
ОТличный заказчик, четкое ТЗ, моментальняп роверка и оплата. спасибо:)
Очень понравилось работать с Юлией. Задача была выполнена качественно и быстро - всего за полтора часа, что было крайне важно в данном проекте
Ответный отзыв
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Баннеры gif
Мне очень понравилось сотрудничать с Кириллом, он очень ответственный человек. Он четко дал понять чего хочет и предоставил достаточно "простора" для творчества, поэтому работать было легко и приятно. Все было оплачено сразу же после сдачи баннеров. Побольше бы таких заказчиков)
Несмотря на весьма расплывчатую формулировку задания, все было сделано очень быстро и качественно. Я на 100% доволен этим сотрудничеством.
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goleaff
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$20
10 баллов
15 лет назад
Создание флеш-баннера
Требователен к деталям.
Быстро и качественно. неточности были исправлены мгновенно
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