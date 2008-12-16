Мне очень понравилось сотрудничать с Кириллом, он очень ответственный человек. Он четко дал понять чего хочет и предоставил достаточно "простора" для творчества, поэтому работать было легко и приятно. Все было оплачено сразу же после сдачи баннеров. Побольше бы таких заказчиков)