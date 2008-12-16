Есть баннер 240х400 (в psd) Необходимо сделать его ресайзы на следующие форматы: десктоп: 728х90, 300х250, 336х280, 240х400, 300х600, 300х500, 970х250, 250x250, 580x400, 250x360, 120x600, 160x600, 930x180, 970x90, 980x120, 468x60 мобайл: 640х100, 640x200, 640x960, 960х640, 600x100 Вес - до 120кб, формат ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Необходимо написать 5 текстов по 1300-1500 знаков. Качество не играет решающей роли. Тематика - таможенные услуги, перевозка грузов. Ключи для текстов дам отдельно. Бюджет 400-500 рублей. Задача срочная.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
Тематика сайта - психология, тексты должны быть в общей концепции сайта 1-й текст: тематика - использование офисной техники в обучении ключ для статьи - "принтеры xerox" 2-й текст: тематика - покупаем технику для учебы/работы/психологического комфорта. ключ для статьи - "компьютерный магазин" ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для медийной рекламной кампании производителя зоотоваров требуется создать баннеры. 3 баннера 900x90 3 баннера 240x400 1 баннер 230х60 Формат - gif Баннеры нужно придумать (есть только общая концепция) и нарисовать. Требуется максимальная оперативность - максимум 1 день. Сроки и цены ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Для медийной рекламной кампании производителя зоотоваров требуется создать баннеры. 3 баннера 100%x90 3 баннера 240x400 1 баннер 230х60 жду ссылки на портфолио и сроки выполнения заказаБаннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для каталога на свадебном портале требуется сбор информации о компаниях, работающих в свадебном бизнесе. Представление информации по форме: 1. Название 2. Основные направления деятельности 3. Краткое описание компании (до 200 знаков) 4. Подробное описание компании, информация о товарах и ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен баннер 240х400. примерно 6-7 кадров. требования к баннеру в личку. баннер должен быть готов в понедельник 15 декабряБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад