Есть модель персонажа .max (насколько я припоминаю, сделанная в character studio). - Надо отрендерить несколько дополнительных положений стрельбы. - Отрендерить в PNG последовательность с прозрачностью эффекты всплеска крови (попадание пули в тело) и пару взрывов. - отренедерить ...
Алексей Давыдов midchammidcham
- $3003D-графика1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $150
Есть игровой портал flazm.com. Требуется изменить страницу игры а саму флэш игру спрятать на еще одну внутреннюю страницу (макеты пердоставлю).Завершен12 лет назад
- $100
Приветствую! Есть игровой портал flazm.com. Требуется перекомпановать страницу игры и добавить еще одну промежуточную страницу со скриншотами игры (макеты есть).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна русская версия шрифта BitBold, вернее версия в которую помимо существующих символов войдут кириллистические буквы. В шрифте используются только заглавные буквы, цифры и пунктуация уже есть (файл шрифта прилагаю). На выходе нужен TTF файл который ...Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать музыку и звук к флэш игре. ТЗ и материалы готовы - отправлю в личку выбранному претенденту. От вас - примеры работ (приветствуется опыт работы именно с играми). Возможны варианты дальнейшего сотрудничества.Озвучивание14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать сайт онлайн заказа билетов типа www.orbitz.com, www.travelocity.com или www.expedia.com. Сайт тоже англоязычный. В предложениях пожалуйста давайте деталлизацию проекта (анализ сложности, сроки и цену и предположительные варианты реализации) ----Пожалуйста не добавляйте заявок без деталлизации ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
Какая то проблема с макросом в документе - при открытии excel говорит что макрос теряется, хотя он работал несколько лет назад. Возможно проблемы с новой версий Excel. Требуется восстановить работу макроса.Завершен14 лет назад
- $250
Требуется создать тему для Drupal 6х по готовому PSD шаблону. Основные требования - кроссбраузерная валидная верстка, поддержка разных стилей типовых блоков (облако тэгов, комментарии), гибкие настройки для темы из админки (пример - дополнительные настройки тем ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Приветствую! Требуется AS3 программист, увлеченный флэш играми для регулярного сотрудничества над небольшими проектами. От меня - четкая постановка задачи, организация процесса, оплата без задержек. От вас - уверенные навыки программирования в AS3, стремление изучать новое. Оставляйте ...Разработка игр7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Приветствую! Требуются AS3 программисты, увлеченные флэш играми. Вы любите программировать игры и даже храните в столе несколько пробных набросков, но дальше показа друзьям дело не заходило? Играете в флэш игры и понимаете что можете осилить любой ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Доброго времени суток! Требуется интернет магазин с базовым функционалом. Дизайн готов. Возможно понадобится дополнительная верстка. Язык английский. Из дополнительных функций самого магазина - купоны (коды) на скидку. Требуется обзор существующих систем, чтобы принять аргументированное решение в пользу ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
Приветствую! Требуется перевод с русского на английский - около 6000 знаков. Текст - описание для игры, совмещает обзацы - пародии на газетные статьи и непосредстенно описание игрового процесса. Предлагайте ваши сроки и цены.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Требуется Drupal программист на постоянную работу. Работа удаленная, объем заданий - 40 часов в неделю. Мы планируем созание сети сайтов. В задачи программиста будет входить верстка тем (по подготовленным макетам), настройка модулей, работа с базами ...Закрыт15 лет назад
Требуется мастер для создания шаблонов к Drupal 6 из PSD макетов. Нужна SEO дружелюбная, кроссбраузерная верстка дивами. Хорошее знание друпал обязательно - будут шаблоны с поддержкой разных модулей (возможны заказы по дополнительной настройке / изменению ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется изменить шаблон форума http://board.fm09.de/ и сделать из него стандартный шаблон (тоже с фиксированной шириной) для vBulletin. Нужен человек с опытом работы с vB - нужна поддержка всех фишек форума http://forum.soccergames.ru/. Указывайте ваши цены и ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется перепечатать информацию из таблицы как на фотографии в exel форму (см. пример в приложении). Объем данных на лист будет в среднем именно как на фотографии (пять-шесть перешлифовок). Таких фотографий - 1200 шт. Максимальная цена ...Прочее6 исполнителейЗавершен15 лет назад
- $50
Была такая игра в 1991 году - Соборъ (http://gh.gameslife.ru/games/view/sobor.htm). Файлов в каталоге игры всего семь: gamos.001 - gamos.006 и sobor.exe. Требуется извлечь из игры графику (видимо BMP или PCX формат)Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно прогнать сайт по БЕЛЫМ каталогам и доскам объявлений. Все предложения писать сюда: ваша база, стоимость, сроки. От вас: - Подробный отчет; - Файл с обратными ссылками.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Требуется адаптировать одну из существующих CMS для сети сайтов (я предлагаю ngcms.ru, вы можете предложить другой бесплатный GNU GPL скрипт). В задачу входит разработка ряда плагинов, сервисов для централизованного управления сайтами на базе этой CMS ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется доработка кода CMS на сайте naobede.net (модифицированный GameSiteScript ) Требуется: 1) Главная страница 1-1 Отредактировать меню сверху: Участники|О портале|Пригласить друга|В избранное| 1-2 Добавить 468х60 баннер в хедере 1-3 Добавить информер игроки / очки 1-4 Добавить информер ...Завершен15 лет назад