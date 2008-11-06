midcham

Алексей Давыдов midcham

 
38 летРоссия/Магнитогорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Рендеринг графики для flash игры

    $300

    Есть модель персонажа .max (насколько я припоминаю, сделанная в character studio). - Надо отрендерить несколько дополнительных положений стрельбы. - Отрендерить в PNG последовательность с прозрачностью эффекты всплеска крови (попадание пули в тело) и пару взрывов. - отренедерить ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    $150

    Есть игровой портал flazm.com. Требуется изменить страницу игры а саму флэш игру спрятать на еще одну внутреннюю страницу (макеты пердоставлю).

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    $100

    Приветствую! Есть игровой портал flazm.com. Требуется перекомпановать страницу игры и добавить еще одну промежуточную страницу со скриншотами игры (макеты есть).

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Русская версия шрифта BitBold

    Нужна русская версия шрифта BitBold, вернее версия в которую помимо существующих символов войдут кириллистические буквы. В шрифте используются только заглавные буквы, цифры и пунктуация уже есть (файл шрифта прилагаю). На выходе нужен TTF файл который ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Звук и музыка к flash игре

    $50

    Требуется написать музыку и звук к флэш игре. ТЗ и материалы готовы - отправлю в личку выбранному претенденту. От вас - примеры работ (приветствуется опыт работы именно с играми). Возможны варианты дальнейшего сотрудничества.

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт бронирования билетов под ключ

    Требуется разработать сайт онлайн заказа билетов типа www.orbitz.com, www.travelocity.com или www.expedia.com. Сайт тоже англоязычный. В предложениях пожалуйста давайте деталлизацию проекта (анализ сложности, сроки и цену и предположительные варианты реализации) ----Пожалуйста не добавляйте заявок без деталлизации ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка Excel VBA макроса

    Какая то проблема с макросом в документе - при открытии excel говорит что макрос теряется, хотя он работал несколько лет назад. Возможно проблемы с новой версий Excel. Требуется восстановить работу макроса.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание темы для Drupal

    $250

    Требуется создать тему для Drupal 6х по готовому PSD шаблону. Основные требования - кроссбраузерная валидная верстка, поддержка разных стилей типовых блоков (облако тэгов, комментарии), гибкие настройки для темы из админки (пример - дополнительные настройки тем ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программирование flash игры (AS3)

    $500

    Приветствую! Требуется AS3 программист, увлеченный флэш играми для регулярного сотрудничества над небольшими проектами. От меня - четкая постановка задачи, организация процесса, оплата без задержек. От вас - уверенные навыки программирования в AS3, стремление изучать новое. Оставляйте ...

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • AS3 программист - совместное производство игр

    $250

    Приветствую! Требуются AS3 программисты, увлеченные флэш играми. Вы любите программировать игры и даже храните в столе несколько пробных набросков, но дальше показа друзьям дело не заходило? Играете в флэш игры и понимаете что можете осилить любой ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    $1000

    Доброго времени суток! Требуется интернет магазин с базовым функционалом. Дизайн готов. Возможно понадобится дополнительная верстка. Язык английский. Из дополнительных функций самого магазина - купоны (коды) на скидку. Требуется обзор существующих систем, чтобы принять аргументированное решение в пользу ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод с рус. на англ. около 6000 зн.

    Приветствую! Требуется перевод с русского на английский - около 6000 знаков. Текст - описание для игры, совмещает обзацы - пародии на газетные статьи и непосредстенно описание игрового процесса. Предлагайте ваши сроки и цены.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Drupal программист

    $1000

    Требуется Drupal программист на постоянную работу. Работа удаленная, объем заданий - 40 часов в неделю. Мы планируем созание сети сайтов. В задачи программиста будет входить верстка тем (по подготовленным макетам), настройка модулей, работа с базами ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание шаблонов для Drupal

    Требуется мастер для создания шаблонов к Drupal 6 из PSD макетов. Нужна SEO дружелюбная, кроссбраузерная верстка дивами. Хорошее знание друпал обязательно - будут шаблоны с поддержкой разных модулей (возможны заказы по дополнительной настройке / изменению ...

    HTMLDrupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение шаблона для vBulletin

    $100

    Требуется изменить шаблон форума http://board.fm09.de/ и сделать из него стандартный шаблон (тоже с фиксированной шириной) для vBulletin. Нужен человек с опытом работы с vB - нужна поддержка всех фишек форума http://forum.soccergames.ru/. Указывайте ваши цены и ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перепечатка данных c фотографий в exel

    $100

    Требуется перепечатать информацию из таблицы как на фотографии в exel форму (см. пример в приложении). Объем данных на лист будет в среднем именно как на фотографии (пять-шесть перешлифовок). Таких фотографий - 1200 шт. Максимальная цена ...

    Прочее6 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Графика из DOS игры Соборъ

    $50

    Была такая игра в 1991 году - Соборъ (http://gh.gameslife.ru/games/view/sobor.htm). Файлов в каталоге игры всего семь: gamos.001 - gamos.006 и sobor.exe. Требуется извлечь из игры графику (видимо BMP или PCX формат)

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Прогон по белым каталогам

    Нужно прогнать сайт по БЕЛЫМ каталогам и доскам объявлений. Все предложения писать сюда: ваша база, стоимость, сроки. От вас: - Подробный отчет; - Файл с обратными ссылками.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Адаптация существующей CMS

    $1000

    Требуется адаптировать одну из существующих CMS для сети сайтов (я предлагаю ngcms.ru, вы можете предложить другой бесплатный GNU GPL скрипт). В задачу входит разработка ряда плагинов, сервисов для централизованного управления сайтами на базе этой CMS ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка движка СMS

    $250

    Требуется доработка кода CMS на сайте naobede.net (модифицированный GameSiteScript ) Требуется: 1) Главная страница 1-1 Отредактировать меню сверху: Участники|О портале|Пригласить друга|В избранное| 1-2 Добавить 468х60 баннер в хедере 1-3 Добавить информер игроки / очки 1-4 Добавить информер ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на WP
Отличный заказчик. Понимающий. Свое временная оплата и ответы на вопросы. Буду рад продолжить сотрудничество.
Антон отлично справился с проектом! Профессионально выполнил задачу и уложился в поставленные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
mr_black
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Правка Excel VBA макроса
Четкая постановка задачи - быстрый результат.
Денис быстро и четко помог разобраться с ситуацией. Рекомендую!
Ответный отзыв
DmitryDrozdik
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание темы для Drupal
Алексей отличный заказчик, четко поставил задачу, все детали обговорил, оплатил сразу. С такими людьми приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Дмитрий выполнил поставленную задачу профессионально и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
SergejFomin
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Перевод с рус. на англ. около 6000 зн.
Заказчик сразу же оплатил выполненный перевод по проекту: http://www.weblancer.net/projects/120093.html Общается адекватно, буду работать с Алексеем и в дальнейшем!
Сергей отвественно подошел к задаче, выполнил качественно и в срок! Рекомендую!
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Grovana
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Перепечатка данных c фотографий в exel
Заказчик профессиональный в отношении к делу и приятный в общении. Задачи были поставлены четко, на все вопросы получил оперативные ответы.
Кирилл профессиональный и приятный в общении исполнитель. Поставленную задачу выполнил качественно и в срок.
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