Перевод с рус. на англ. около 6000 зн.

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Завершен9 заявок297 просмотров

Приветствую! Требуется перевод с русского на английский - около 6000 знаков. Текст - описание для игры, совмещает обзацы - пародии на газетные статьи и непосредстенно описание игрового процесса.

Предлагайте ваши сроки и цены.

16 лет назад
midcham
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SergejFomin
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Сергей отвественно подошел к задаче, выполнил качественно и в срок! Рекомендую!
Заказчик сразу же оплатил выполненный перевод по проекту: http://www.weblancer.net/projects/120093.html Общается адекватно, буду работать с Алексеем и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

SergejFomin
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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