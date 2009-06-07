Уважаемые фрилансеры! Есть текст на немецком языке, его надо перевести на русский. Текст в приложении. От Вас сроки и стоимость. Все предложения просьба оставлять только здесь. ...
Перевод с русского на английский и украинский
Общая информация о проекте
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Нужен перевод двух языковых файлов для CMS-системы.
Формат файла - PHP, но можете изменить расширение на любое другое.
Кодировка файлов - "UTF-8 без BOM" прошу оставить в таком же формате.
Переводить нужно только русский текст.
Всевозможные символы перевода строк, одинарные/двойные кавычки - ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ, так как это языковой програмный файл, он будет использоваться в программе как массив данных, разделеных спец.символами..
То что идет за комментариями переводить не нужно, например:
// Переменные для всех `pw` и модулей - это не нужно переводить !!
'varVote' => array('Голосование', 'Позволяет включать и отключать голосование'), // (вкл/выкл)
'Голосование', - это нужно
'Позволяет включать и отключать голосование' - это нужно
// (вкл/выкл) - это не нужно переводить !!
Оплата
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Выслушаем Ваши предложения ЗДЕСЬ, в личку не писать!!
Способ оплаты
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- Наличный расчет
- безнал
- пополним Вашу пластиковую карту
- WebMoney пока не доступен...
Предоплата
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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!
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