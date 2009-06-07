Перевод с русского на английский и украинский

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Завершен5 заявок729 просмотров

Общая информация о проекте

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Нужен перевод двух языковых файлов для CMS-системы.

Формат файла - PHP, но можете изменить расширение на любое другое.

Кодировка файлов - "UTF-8 без BOM" прошу оставить в таком же формате.

Переводить нужно только русский текст.

Всевозможные символы перевода строк, одинарные/двойные кавычки - ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ, так как это языковой програмный файл, он будет использоваться в программе как массив данных, разделеных спец.символами..

То что идет за комментариями переводить не нужно, например:

// Переменные для всех `pw` и модулей - это не нужно переводить !!

'varVote' => array('Голосование', 'Позволяет включать и отключать голосование'), // (вкл/выкл)

'Голосование', - это нужно

'Позволяет включать и отключать голосование' - это нужно

// (вкл/выкл) - это не нужно переводить !!

Оплата

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Выслушаем Ваши предложения ЗДЕСЬ, в личку не писать!!

Способ оплаты

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- Наличный расчет

- безнал

- пополним Вашу пластиковую карту

- WebMoney пока не доступен...

Предоплата

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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!

PHP
16 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Спасибо Сергею за хорошую работу и за оперативность, сделал все как обещал! Будем работать и дальше..!
Доволен работой с Артемом. Всегда готов помочь и просто приятен в общении.
olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
16 лет назад
$1
1 день
Спасибо Олеся, очень качественная работа! Особо отмечу Вашу внимательность к деталям, и проявленную фантазию в переводе. Также благодарю за сданную раньше оговоренного срока работу!! Вам можно верить! :-)
Очень хороший заказчик, все задачи поставил сразу, никаких проблем не возникало. Оплатил работу как полагается. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
16 лет назад

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