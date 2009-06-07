Перевод с русского на английский и украинский

Общая информация о проекте

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Нужен перевод двух языковых файлов для CMS-системы.

Формат файла - PHP, но можете изменить расширение на любое другое.

Кодировка файлов - "UTF-8 без BOM" прошу оставить в таком же формате.

Переводить нужно только русский текст.

Всевозможные символы перевода строк, одинарные/двойные кавычки - ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ, так как это языковой програмный файл, он будет использоваться в программе как массив данных, разделеных спец.символами..

То что идет за комментариями переводить не нужно, например:

// Переменные для всех `pw` и модулей - это не нужно переводить !!

'varVote' => array('Голосование', 'Позволяет включать и отключать голосование'), // (вкл/выкл)

'Голосование', - это нужно

'Позволяет включать и отключать голосование' - это нужно

// (вкл/выкл) - это не нужно переводить !!

Оплата

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Выслушаем Ваши предложения ЗДЕСЬ, в личку не писать!!

Способ оплаты

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- Наличный расчет

- безнал

- пополним Вашу пластиковую карту

- WebMoney пока не доступен...

Предоплата

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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!