Перевод книги с английского языка (Электросети)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт30 заявок790 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству переводчика книги (для работников линии электропередачи).

Объем работы: 350-400 страниц

Работа по графику согласованному между заказчиком и исполнителем.

Знание Электросетей,Электричество, линии Электропередач, связанной терминологии, предыдущий опыт перевода предпочтительно.

Ждем Ваше резюме с перечнем уже переведенных книг.

16 лет назад
kievcp
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Устный последовательный перевод в Москве!

    Устный последовательный перевод. Немецкий-русский-немецкий. ГОРОД - МОСКВА. Тематика - ТЕХНИЧЕСКАЯ (станки, приборы). 2 неполных рабочих дня (9-10 июня). Необходимо Ваше портфолио (по возможности - рекомендации, отклики заказчиков, либо описание переведенных проектов). Материалы в помощь ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевести статью по SEO с англ. на русский

    Здравствуйте Сколько будет стоить перевести статью по SEO 7000 зн с английского на русский? литературный перевод прикрепил файл со статьей (текст на картинках переводить не нужно)

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Книга о заболеваниях собак DEU-RUS

    $2500

    Здравствуйте! Есть потенциальный проект по переводу книги о заболеваниях собак с немецкого языка на русский язык. Проект ориентировочно рассчитан до 2011 г. Знание ветеринарной, в частности, кинологической лексики обязательно. Работа ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод (RU->EN) технических хар-к кондиционера

    Привет Нужно перевести на грамотный английский названия характеристик кондиционера. Список состоит из 54 полей, прикрепил к проекту. Все предложения тут, в личку просьба не писать.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Корректировка инструкции в CorelDraw 17листов А4

    $50

    Требуется скорректировать инструкцию http://www.garmin.com/manuals/1369_OwnersManual.pdf Книжка примерно размера компакт диска Объем - 68 листов (маленьких) или 17 листов А4 Исполнителю вышлю заготовку в CorelDraw Перевод ...

    CorelDRAW
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод исп-рус

    Есть заказ на перевод: Направление перевода: исп-рус Ориентировочный объем - 5 стр. Тематика - нефтегаз, разработка месторождений. Текст должен быть сделан хорошим русским языком. Выполнять в Традосе. Для этого ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен копирайт/рерайт на английском

    Нужен человек для составления красивых описаний квартир.Необходимые условия: отличный английский, проживание в Одессе. Вам не нужно будет ходить по объектам. Нужно просто очень хорошо знать город для того, чтобы в описании умело упомянуть близость каких-то ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод каталога кухонной техники EN->RU

    $50

    Нужно перевести каталог около 300 позиций. В каждой заголовок и описание около 300 символов. Чтобы посмотреть что нужно переводить можно зайти по адресу http://www.buisness.asia/admin логин: test пароль: test123 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод новостей с английского

    Ищу переводчика на постоянную основу. Требуется переводить новости и статьи компьютерной тематики. Приветствуется опыт работы копирайтером или ньюсмейкером.

    Переводы83 заявки
    Закрыт
    16 лет назад