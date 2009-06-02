Прошу указывать цены на 1000 символов без пробелов. СБС.
Перевод (RU->EN) технических хар-к кондиционера
Привет
Нужно перевести на грамотный английский названия характеристик кондиционера.
Список состоит из 54 полей, прикрепил к проекту.
Все предложения тут, в личку просьба не писать.
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