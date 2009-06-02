Перевод (RU->EN) технических хар-к кондиционера

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Завершен15 заявок333 просмотра

Привет

Нужно перевести на грамотный английский названия характеристик кондиционера.

Список состоит из 54 полей, прикрепил к проекту.

Все предложения тут, в личку просьба не писать.

16 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
16 лет назад
$10
1 день
Перевод сделан быстро и грамотно. Спасибо.
Все четко и быстро. Только позитив. Надеюсь, еще поработаем:)

Заявки фрилансеров

lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
16 лет назад

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