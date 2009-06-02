Профессиональный перевод текста для англ аудитории

Требуется перевод текста промо-направления. Важно соблюсти стилистику автора и передать суть в понятной и доступной форме для носителей языка на их ресурсах. Текст не должен выдавать русского переводчика. Пишите в аську 201610. Срок часов 5-6 и затем еще такой же объём. Объём 4000 знаков. Жду