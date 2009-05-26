Испанский язык, тех. и юридич. док-ия (SP-RU)

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Закрытнет заявок158 просмотров

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (удаленно).

Характер работы: перевод технической и юридической документации с испанского языка.

Пожелания к кандидатам:

- высшее техническое или лингвистическое образование;

- опыт работы в сфере технического перевода от 1 года;

- готовность изучать и выполнять требования заказчиков;

- умение работать с программами класса Translation Memory (TRADOS) – возможно обучение;

- доступ в Интернет (возможность работать в on-line режиме);

- скорость перевода не менее 5 страниц в день.

Условия сотрудничества:

- постоянная загрузка - от 100-150 стр. в месяц и больше;

- ставка по договоренности;

- ежемесячные выплаты;

- проектные словари, память переводов, предусмотрены консультации с редакторами.

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба

зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx

и следуйте инструкциям на сайте.

email: freelancer @ neotech . ru

Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками

16 лет назад
Neotech
Лана 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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