Перевести бизнесс-план на медицинскую тему. Англ.

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Закрыт31 заявка434 просмотра

Нужно перевести аналитическую записку к бизнесс-плану. Примерно 15-20 стр. Необходим качественный перевод, соответственно нужно великолепное знание английского медецинского.

Предлагайте цену и срок. Щадяще! :)

16 лет назад
andypoll
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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