Нужен перевод для языковых файлов скрипта. С английского соответственно на русский. ---------- Пример из файла: AdvancedSearch = "Advanced Search" QuickSearchProducts = "Products" QuickSearchNoImage = "NO IMAGE" QuickSearchViewAll = "View ...
Перевод сайта с английского на немецкий
Нужно перевести сайт с английского на немецкий. Есть и русская версия, но знание английского обязательно. Объем большой - более 200 000 знаков. Тестовое задание в атаче. Тестовое задание не оплачивается. При корректном переводе Вы получаете весь заказ. Тексты для перевода в html. В том же формате ожидается и перевод, пожалуйста, не Word:) Цена заказа $1000. Оплата по частям - каждые 10 000 знаков. Сроки - минимум 5000 знаков в неделю.
UPD: прием тестовых переводов временно приостановлен. Будем выбирать из тех, что уже прислали.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Необходим перевод двух Word страниц с русского на киргизкий. Файл в приложении. Пожалуйста указывайте цену и сроки.Завершен16 лет назад
Нужен качественный перевод сайта на немецкий, сайт небольшой, в сумме все тексты - около 4000 знаков. Обязателен опыт подобных работ. В заявках жду от вас: - сроки - сумму - ...Закрыт16 лет назад
Есть текст на русском языке. Нужно перевести его на киргизский язык. Пишите цену за 1000 знаков. Просьба, предложения оставлять только тут.Переводы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Надо перевести текст на англ. язык. Количество знаков не большое 40т.Закрыт16 лет назад
- $15
Господа! Нужно 50 статей на английском по теме онлайн-коммерция. Пишите сами или делайте рерайт - нужен уникальный текст для наполнения БЛОГОВ. Объём - 300 символов/статья. ...Переводынет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен срочный перевод 5 рекламных брошюр по подкровельным пленкам с английского на русский язык.Завершен16 лет назад
Здравствуйте, Мы ищем переводчика, который за быстрое время перевел бы 150-200 технических листов на продукты питания. Каждый технический лист вмещает примерно 900 печатных знаков. Переводить нужно лишь раздел информация о продукте (продублировано на ...Переводы56 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется переводчик китайского языкаПереводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Центру переводов «PEREVEDI» требуются дополнительный набор сотрудников для удаленной работы Требуются преводчики рус-енгл пишите на [email protected]Переводы18 заявокЗакрыт16 лет назад