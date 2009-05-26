Перевод сайта с английского на немецкий

Нужно перевести сайт с английского на немецкий. Есть и русская версия, но знание английского обязательно. Объем большой - более 200 000 знаков. Тестовое задание в атаче. Тестовое задание не оплачивается. При корректном переводе Вы получаете весь заказ. Тексты для перевода в html. В том же формате ожидается и перевод, пожалуйста, не Word:) Цена заказа $1000. Оплата по частям - каждые 10 000 знаков. Сроки - минимум 5000 знаков в неделю.

UPD: прием тестовых переводов временно приостановлен. Будем выбирать из тех, что уже прислали.