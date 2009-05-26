Надо перевести текст на англ. язык. Количество знаков не большое 40т.
Перевод с русского на киргизский
Есть текст на русском языке. Нужно перевести его на киргизский язык.
Пишите цену за 1000 знаков.
Просьба, предложения оставлять только тут.
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