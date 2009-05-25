Нужно 50 статей на английском (рерайт)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрытнет заявок135 просмотров

Господа!

Нужно 50 статей на английском по теме онлайн-коммерция.

Пишите сами или делайте рерайт - нужен уникальный текст для наполнения БЛОГОВ.

Объём - 300 символов/статья.

ЦЕНА: 2$ за 1000 знаков.

Оплата по Webmoney

Если всё будет ок - закажу ещё 100 статей, в дальнейшем возможна работа на постоянной основе.

!!!

ОБЩЕНИЕ ТОЛЬКО ПО ICQ# 582235707

С уважением, Дмитрий

16 лет назад
allcash2
Дмитрий 
65 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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