Нужно 50 статей на английском (рерайт)

Господа!

Нужно 50 статей на английском по теме онлайн-коммерция.

Пишите сами или делайте рерайт - нужен уникальный текст для наполнения БЛОГОВ.

Объём - 300 символов/статья.

ЦЕНА: 2$ за 1000 знаков.

Оплата по Webmoney

Если всё будет ок - закажу ещё 100 статей, в дальнейшем возможна работа на постоянной основе.

!!!

ОБЩЕНИЕ ТОЛЬКО ПО ICQ# 582235707

С уважением, Дмитрий