Письменные переводы - немецкий язык

На проектную работу требуются переводчики немецкого языка.

Описание работы: письменные переводы художественных фильмов (немецкий сериал, 12 серий по 45 минут). Предоставляется DVD-диск и текст для перевода (формат Word). Выкладка видео в сеть невозможна. Во вложении – текст одной серии и требования к переводам.

Требования к кандидатам: уверенное владение редактором Word, знание немецкого, отличное владение русским, грамотность. Проживание в Санкт-Петербурге / Ленинградской области.

Мы ищем только индивидуальных переводчиков, а не бюро переводов.

Оплата: 1700 рублей за одну серию (хронометраж – 45 минут).

Сроки: от одной серии в неделю.

Заинтересовавшихся просьба обращаться по электронной почте / через личку. Резюме и образцы выполненных работ приветствуются.