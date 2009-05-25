Письменные переводы - немецкий язык

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Закрыт3 заявки242 просмотра

На проектную работу требуются переводчики немецкого языка.

Описание работы: письменные переводы художественных фильмов (немецкий сериал, 12 серий по 45 минут). Предоставляется DVD-диск и текст для перевода (формат Word). Выкладка видео в сеть невозможна. Во вложении – текст одной серии и требования к переводам.

Требования к кандидатам: уверенное владение редактором Word, знание немецкого, отличное владение русским, грамотность. Проживание в Санкт-Петербурге / Ленинградской области.

Мы ищем только индивидуальных переводчиков, а не бюро переводов.

Оплата: 1700 рублей за одну серию (хронометраж – 45 минут).

Сроки: от одной серии в неделю.

Заинтересовавшихся просьба обращаться по электронной почте / через личку. Резюме и образцы выполненных работ приветствуются.

16 лет назад
nonille
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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