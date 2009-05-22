Надо перевести английскую версию сайта www.spipmedia.net на русский язык. Это пользовательская инструкция к CMS SPIP. Перевод надо будет вбить в админке сайта, но это обсуждаемо. С переводом определений/терминов/понятий - помогу. Проект не ...
На немецкий 5 страниц на утро
Необходимо выполнить перевод с русского на немецкий, тематика - описание фестиваля.
Объем 15850 знаков.
Оплата - 20грн. за 2000знаков. - наличные, Киев.
Выбранный исполнитель
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