Перевод с немецкого на русский

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Завершен3 заявки204 просмотра

Перевести небольшой текст.

Оплата по факту Яндекс.

Бюджет небольшой.

16 лет назад
birusa
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Перевод выполнен профессионально и быстро. Спасибо.
Все отлично. Точное ТЗ и моментальная оплата. Буду рада сотрудничать и дальше. Спасибо.

Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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