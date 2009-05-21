Нужен переводчик англ-исп, недорого. Не очень важен ваш уровень англ, но очень важен уровень исп. Оставлять расценки и аськи тут.
Перевод на испанский технический
Нужно качественно перевести на испанский язык технический текст (руководство по эксплуатации).
Устройство для вентиляции.
10 страниц (около18000 знаков с пробелами), формат pdf.
На вторник.
Прошу делать предложения только тех, кто имеет опыт подобных переводов и занимается именно переводами с/на испанский, а не всем понемножку.
Перевод будет вычитывать человек, знающий испанский. Некачественная работа оплачена не будет.
Аська 405977378
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