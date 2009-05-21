Перевод на испанский технический

Нужно качественно перевести на испанский язык технический текст (руководство по эксплуатации).

Устройство для вентиляции.

10 страниц (около18000 знаков с пробелами), формат pdf.

На вторник.

Прошу делать предложения только тех, кто имеет опыт подобных переводов и занимается именно переводами с/на испанский, а не всем понемножку.

Перевод будет вычитывать человек, знающий испанский. Некачественная работа оплачена не будет.

Аська 405977378