Перевод с русского на английский

$10
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Завершен2 заявки174 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо качественно перевести четыре строчки.

Жду ваших предложений.

Документ во вложении.

16 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отличный фрилансер. Работа быстрая и качественная.
Все супер. Отличный заказчик. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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