Требуется качественно перевести художественную книгу объемом около 350 000 печатных знаков (включая пробелы) (около 61000 слов). Исходный текст - PDF. В переводе нужно сохранить форматирование и сноски. Результат должен быть в виде DOC-файла. ...
Англ. язык, н/г компл, нефтепер. обор. (NG_EN-RU)
Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно).
Характер работы: перевод документации по строительству нефтегазовых комплексов и по нефтеперерабатывающему оборудованию.
Пожелания к кандидатам:
- высшее техническое или лингвистическое образование;
- опыт работы в сфере технического перевода от 1 года;
- готовность изучать и выполнять требования заказчиков;
- умение работать с программами класса Translation Memory (TRADOS);
- доступ в Интернет (возможность работать в on-line режиме);
- скорость перевода не менее 5 страниц в день.
Условия сотрудничества:
- постоянная загрузка - от 100-150 стр. в месяц и больше;
- ставка - от 180 руб. за страницу (250 слов) оригинала;
- ежемесячные выплаты (для переводчиков ИП);
- проектные словари, память переводов, предусмотрены консультации с редакторами.
Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба
зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.
Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx
и следуйте инструкциям на сайте.
email: freelancer @ neotech . ru
Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками
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