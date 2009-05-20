Русифицировать темплейт скрипта

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Завершен8 заявок207 просмотров

Необходимо перевести темплейты (на smarty) видео-портала с английского на русский.

Глянуть темплейт можно здесь: http://tinyurl.com/oon9ae .

Ищу переводчика с портфолио, грамотным русским и опытом русификации темплейтов...

16 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Качественно и быстро русифицировал шаблоны на smarty для сайта. И все за очень приемлемую цену! Рекомендую.

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UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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