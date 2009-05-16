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Перевод презентации на английский
Во вложении презентация, которую нужно перенести на английский. Сдать нужно вечером 16 мая.
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