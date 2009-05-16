Перевод презентации на английский

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Завершен10 заявок263 просмотра

Во вложении презентация, которую нужно перенести на английский. Сдать нужно вечером 16 мая.

16 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Качественно и быстро.
Все отлично. Своевременная оплата и постоянная связь.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад

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