Перевод на англ.

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Завершен18 заявок339 просмотров

Перевести текст на английский 1 стр

Предложения оставлять только здесь.

16 лет назад
ActiveDataGroup
Сергей Иванов 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
16 лет назад
$8
1 день
Рекомендую к сотрудничеству. Анна - надёжный партнёр. Перевод выполнен качественно, закончен раньше срока.
Сергей - надежный и честный заказчик. Четко поставил задачу, оплату совершил согласно договору. Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
16 лет назад

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