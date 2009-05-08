Перевод ECSS стандарта с английского на русский

Нужно сделать технический перевод стандарта ECSS c английского на русский язык. Основное требование к оформлению - синтаксически отредактированный текст в двухколоночном (англо - русском) формате с отъюстированными абзацами.

Пример оформления для перевода предоставлен. Так же предоставлены варинты стандартов (M-40, Q-80), которые можно перевести. Интересует конечная стоимость перевода для каждого из них, а также сроки выполнения.