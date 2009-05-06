Перевод Ukr-ru, ru-en

Требуется перевод видеозаписи с немецкого на русский. Длительность около 50 минут. Нужно сдать до 15 ч. воскресенья, 10 мая 2009 г. Оплата 200 р. за 1800 знаков, будет выплачена после праздников на яндекс-кошелек. icq 436307389