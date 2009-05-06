Необходим перевод текста приатаченого ниже. Перевод en-ru (англ-рус), хотя более предпочтительно (если найду такого, за приемлемую цену, выберу именно его) en-ukr (англ-укр). Оплата по факту, либо безопансая сделка. Качество перевода - неоходимо. ...
Перевод Ukr-ru, ru-en
Необходимо перевести введение моей магистрской работы на русский и английский.
оплата по факту или безопасная сделка. Бюджет 5 доларов. Жду результата сегодня.
При успешном переводе сотрудничество по проетку перевода с английского на русский (40$)
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