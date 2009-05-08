Перевод текста с английского на русский

$60
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Закрыт38 заявок702 просмотра

Нужно перевести текст с английского языка на русский. Текст не сложэный, технический, нефтегазового профиля.

16 лет назад
mmaxx
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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