Перевод документации по проекту Hivext (ru -> en)

Нужно перевести с русского на английский документацию по проекту Hivext - http://hivext.ru/

Готовы оплачивать порядка 8 $ за 1800 знаков. Вся документации находится в wiki, перевод нужно сохранять сразу в ней с сохранением разметки. Для начала сотрудничества нужно перевести небольшой абзац (порядка 500 знаков), чтобы при прочтении его русским человеком прожившим более 10 лет за границей не возникало определенного рефлекса, так как предыдущие два переводчика перевели мягко говоря неважно. В случае успешного перевода тестового абзаца мы продолжаем работу вместе - станем постоянными клиентами. Цель перевода выйти на англоязычную аудиторию и там закрепиться.

------------------------------------- абзац для перевода -------------------------------------

Hivext - это платформа объединяющая часто используемые логические действия при создании веб-приложений в линейку сервисов (идентификация и аутентификация, профили, базы данных, хранилище файлов, другие). Платформа представляет собой множество сервисов функционирующих как единая система, но не ограничивает в использовании отдельно взятые сервисы.

Чтобы создать приложение на сервисах платформы, достаточно выбрать язык разработки, посмотреть документацию и примеры.