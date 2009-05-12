Письменные технические переводы En-Ru

Молодой, динамично развивающей компании требуются переводчики En-Ru.

Тематика перевода - компьютерное программное обеспечение; в перспективе, возможно, прибавится рерайт и написание статей для сайтов на английском языке.

Заинтересованы как в опытным переводчиках, так и в талантливых новичках.

Оплата - около 5 долларов за 1800 зн. с пробелами.

Присылайте резюме ТОЛЬКО НА МЫЛО: [email protected]. Прошедшим предварительный отбор мы вышлем Вам небольшой тест.

в сообщении напишите, готовы ли Вы выполнять рерайт на английском и сколько за это возьмете?