Перевод эрот. текстов с англ. на рус.

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Закрыт35 заявок819 просмотров

Требуется переводчик текстов эротического содержания (3d комиксы). Переводить потребуется около 100Кб в месяц. Всего текста около 1Мб. Желательно с опытом и примерами работ.

16 лет назад
qwerty1000
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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