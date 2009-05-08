Требуется переводчик текстов эротического содержания (3d комиксы). Переводить потребуется около 100Кб в месяц. Всего текста около 1Мб. Желательно с опытом и примерами работ.
Туркменский язык
Уважаемые коллеги! Приглашаем к сотрудничеству переводческие компании и переводчиков, работающих в паре Туркменский - Русский. Большой объем перевода в течение года. Тематика - общая, экономическая (отчеты), маркетинг
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