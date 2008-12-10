Устный последовательный перевод. Немецкий-русский-немецкий. ГОРОД - МОСКВА. Тематика - ТЕХНИЧЕСКАЯ (станки, приборы). 2 неполных рабочих дня (9-10 июня). Необходимо Ваше портфолио (по возможности - рекомендации, отклики заказчиков, либо описание переведенных проектов). Материалы в помощь ...
- Переводы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Англ-Рус-Англ пара. Устный последовательный перевод всего проекта. ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА! Проект на 3 мес. , каждый день. 5-дневка, 8 раб. часов. Оплата - почасовка. Переводы в процессе переговоров, монтажа, наладки и запуска воздухоочистительного оборудованияПереводынет заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые коллеги! Приглашаем к сотрудничеству переводческие компании и переводчиков, работающих в паре Туркменский - Русский. Большой объем перевода в течение года. Тематика - общая, экономическая (отчеты), маркетингПереводы5 заявокЗакрыт15 лет назад
КОРЕЙСКО-РУССКИЙ перевод, компьютерные игры. Проект долгосрочный, заказы будут поступать с определенной периодичностью. Набираем группу переводчиков и редакторов. Ориентировочная цена за перевод - 350 руб. стандартная страница.Переводы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Редактирование носителем-юристом! (либо редакторами, долгое время живущими и работающими зарубежом). Тематика: законодательство, документы международных организаций, референдумы, вопросы выборов. В помощь к обязательному изучению предлагается пакет документов и ссылок. Рус-англ, рус-нем, рус-фран, рус-испан, рус-итал. Обязательно портфолио с работами ...Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт15 лет назад
Перевод РУС-АНГЛ текстов в программе КОМПАС 8 (чертежи). Тематика - оборудование для АЭС, гидравлика. не носитель, но хороший английский в гидравлике и АЭС ОБЯЗАТЕЛЕН! Проект на несколько месяцев. Указывайте свои расценки и способ оплаты! Обязательный ...Переводы16 заявокЗакрыт15 лет назад
Долгосрочный проект, перевод с китайского на русский (технический). Металлургия, техника Pdf, Word и AutoCad. Пожалуйста, указывайте возможность по объему перевода в день и в неделю * формат переводимых файлов, т.е наличие программ Word, Autocad /укажите ...Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Перевод финский-русский. Тематика - общая, техническая (IT, экономика, документооборот компании). Проект на 2 месяца. Всего 500 стр. Желательно - Традос (много повторов). Оплата - 160 руб. за стандартную страницу. Начало проекта - середина декабря. Сообщайте, ...Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Устный перевод китайский-русский-китайский. 22-23 декабря 2008 года. Деловая встреча с партнерами. Тематика: нефтегаз. Длительность встречи: 2-4 часа. Оплата на Ваших условиях. Необходим список переведенных проектов, рекомендации, контакты лиц, кот. могут дать рекомендацию. ТОЛЬКО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! Готовность к ...Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
Редакция переведенных файлов (с англ на рус) + обновление памяти с каждым новым переведенным файлом. ТОЛЬКО: Trados.TagEditor.7.5 Никакой другой версии! Файлы - INX (конвертир. из InDesign)Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Перевод англ-рус. Тематика - общая, техническая (IT, экономика). Проект на 3 месяца. На каждого переводчика предлагается по 300-400 страниц. Желательно - Традос (много повторов). Оплата - 120 руб. за стандартную страницу. Начало проекта - первые ...Переводы50 заявокЗакрыт15 лет назад
Большой проект. Тематика - экология, проблемы окружающей среды. Необходимые требования: переводчики - Trados. TagEditor. ТОЛЬКО версия 7.5 . Поэтапная сдача. Редактор - Trados. TagEditor. Версия 7.5 (обязательно) - редакция и корректура текстов на рус.языке. ...Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад