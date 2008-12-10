glushec

Наталья Глушец glushec

 
49 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Атлантис Центр переводов, Санкт-Петербург

  • Устный последовательный перевод в Москве!

    Устный последовательный перевод. Немецкий-русский-немецкий. ГОРОД - МОСКВА. Тематика - ТЕХНИЧЕСКАЯ (станки, приборы). 2 неполных рабочих дня (9-10 июня). Необходимо Ваше портфолио (по возможности - рекомендации, отклики заказчиков, либо описание переведенных проектов). Материалы в помощь ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Устный перевод в Вел. Новгороде Англ.-Рус.-Англ.

    Англ-Рус-Англ пара. Устный последовательный перевод всего проекта. ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА! Проект на 3 мес. , каждый день. 5-дневка, 8 раб. часов. Оплата - почасовка. Переводы в процессе переговоров, монтажа, наладки и запуска воздухоочистительного оборудования

    Переводынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Туркменский язык

    Уважаемые коллеги! Приглашаем к сотрудничеству переводческие компании и переводчиков, работающих в паре Туркменский - Русский. Большой объем перевода в течение года. Тематика - общая, экономическая (отчеты), маркетинг

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Корейско-русский перевод, компьютерные игры

    КОРЕЙСКО-РУССКИЙ перевод, компьютерные игры. Проект долгосрочный, заказы будут поступать с определенной периодичностью. Набираем группу переводчиков и редакторов. Ориентировочная цена за перевод - 350 руб. стандартная страница.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редактирование на язык! англ, нем, фран, испан, ит

    Редактирование носителем-юристом! (либо редакторами, долгое время живущими и работающими зарубежом). Тематика: законодательство, документы международных организаций, референдумы, вопросы выборов. В помощь к обязательному изучению предлагается пакет документов и ссылок. Рус-англ, рус-нем, рус-фран, рус-испан, рус-итал. Обязательно портфолио с работами ...

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод рус.-англ. в КОМПАС 8(черт.) обор.для АЭС

    Перевод РУС-АНГЛ текстов в программе КОМПАС 8 (чертежи). Тематика - оборудование для АЭС, гидравлика. не носитель, но хороший английский в гидравлике и АЭС ОБЯЗАТЕЛЕН! Проект на несколько месяцев. Указывайте свои расценки и способ оплаты! Обязательный ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод китайский - русский, металлургия

    Долгосрочный проект, перевод с китайского на русский (технический). Металлургия, техника Pdf, Word и AutoCad. Пожалуйста, указывайте возможность по объему перевода в день и в неделю * формат переводимых файлов, т.е наличие программ Word, Autocad /укажите ...

    AutoCAD
    Переводы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фин.- рус. письм.перевод, общая, документооборот

    Перевод финский-русский. Тематика - общая, техническая (IT, экономика, документооборот компании). Проект на 2 месяца. Всего 500 стр. Желательно - Традос (много повторов). Оплата - 160 руб. за стандартную страницу. Начало проекта - середина декабря. Сообщайте, ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Устный перевод китайский -рус.кит.нефтегаз, СПБ!

    Устный перевод китайский-русский-китайский. 22-23 декабря 2008 года. Деловая встреча с партнерами. Тематика: нефтегаз. Длительность встречи: 2-4 часа. Оплата на Ваших условиях. Необходим список переведенных проектов, рекомендации, контакты лиц, кот. могут дать рекомендацию. ТОЛЬКО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! Готовность к ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод англ.-рус, годовой отчет компании (технич)

    Перевод англ-рус. Тематика - общая, техническая (IT, экономика). Проект на 3 месяца. На каждого переводчика предлагается по 300-400 страниц. Желательно - Традос (много повторов). Оплата - 120 руб. за стандартную страницу. Начало проекта - первые ...

    Переводы50 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод с англ. на рус. Trados.TagEditor. Экология

    Большой проект. Тематика - экология, проблемы окружающей среды. Необходимые требования: переводчики - Trados. TagEditor. ТОЛЬКО версия 7.5 . Поэтапная сдача. Редактор - Trados. TagEditor. Версия 7.5 (обязательно) - редакция и корректура текстов на рус.языке. ...

    Trados
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
buena
Ольга 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$430
10 баллов
15 лет назад
Перевод с англ. на рус. Trados.TagEditor. Экология
Хороший заказчик, интересный проект, отлаженный рабочий процесс. Рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Переводчик прекрасно владеет материалом. Язык на высоком уровне. Профессионально пользуется справочными ресурсами, глоссариями. Программым обеспечением (Trados) владеет на высоком уровне. Вся работа была сдана переводчиком качественно и в срок. В нашей компании переводчик вошел в группу ведущих переводчиков в тематику Экология.
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