Перевод РУС-АНГЛ текстов в программе КОМПАС 8 (чертежи). Тематика - оборудование для АЭС, гидравлика. не носитель, но хороший английский в гидравлике и АЭС ОБЯЗАТЕЛЕН! Проект на несколько месяцев. Указывайте свои расценки и способ оплаты! Обязательный ...