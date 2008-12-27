Редактирование на язык! англ, нем, фран, испан, ит

Редактирование и КорректураЗакрыт11 заявок322 просмотра
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Редактирование носителем-юристом! (либо редакторами, долгое время живущими и работающими зарубежом). Тематика: законодательство, документы международных организаций, референдумы, вопросы выборов. В помощь к обязательному изучению предлагается пакет документов и ссылок.

Рус-англ, рус-нем, рус-фран, рус-испан, рус-итал.

Обязательно портфолио с работами (переводами и редакцией в юриспруденции)

Полное соответствие международной терминологии и стандартам

15 лет назад
glushec
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад